Хамзат Чимаев: «Перенес небольшую операцию на ноге. Вернусь после Рамадана»

Хамзат Чимаев рассказал, когда проведет следующий поединок.

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев рассказал, когда проведет следующий поединок.

«Возвращение? После Рамадана. Небольшую операцию на ноге сделали мне – на пару недель от тренировок отойду, залечу рану. Будем готовиться после Рамадана. Кого дадут, с тем и подерусь», – сказал Чимаев.

В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.

Чимаев – в соцсетях: «Волк и орел не всегда рядом, но когда надо горы защищать, то всегда будут делать это вместе!»

Мераб о топ-4 P4P, куда входит он, Махачев, Топурия и Чимаев: «Кавказ»