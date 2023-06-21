Владимир Хрюнов: «Емельяненко приступил к полноценным тренировкам. Находится в горах, бросает камни»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов похвалил физическую форму Александра Емельяненко.

«Александр приступил к полноценным тренировкам, вернулся к прекрасной физической форме. Находится в горах, бегает кроссы, бросает камни.

Думаю, что сумеет многих критиков удивить», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее сообщалось, что Емельяненко проходит реабилитацию в Ингушетии.

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5 комментариев

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Hitgoe Himgob
Мне кажется он там курит камни а не бросает
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Bartez1986
то есть Олега Монгола, возможно, ушатает?
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Рус Киссенжер
передайте при встрече хрюнову,что он подлец и негодяй, зарабатывающий деньги на больном человеке АЕ. всякий благородный человек обязан дать негодяю хрюну по его жирной роже. а брат АЕ фйодор пусть вызовет его в ринг,наваляет и заплатит за это деньги. тогда хрюн прочувствует,чем они пахнут.
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AshAshAsh
Хрюнов сидит у горной тропы "эй гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то камень башка попадет .."
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Мага осторожный
Кот лижет яйца, АЕ бросает камни....
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