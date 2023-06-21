Владимир Хрюнов: «Емельяненко приступил к полноценным тренировкам. Находится в горах, бросает камни»
Владимир Хрюнов похвалил физическую форму Александра Емельяненко.
«Александр приступил к полноценным тренировкам, вернулся к прекрасной физической форме. Находится в горах, бегает кроссы, бросает камни.
Думаю, что сумеет многих критиков удивить», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
Ранее сообщалось, что Емельяненко проходит реабилитацию в Ингушетии.
Бурчак – о критике за работу с Александром Емельяненко: «####### – не мешки ворочать»
Монсон сообщил об отмене боя с Емельяненко: «Он получает медицинскую помощь. Его использовали, чтобы заработать»
5 комментариев