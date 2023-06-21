Владимир Хрюнов: «Емельяненко приступил к полноценным тренировкам. Находится в горах, бросает камни»

Владимир Хрюнов похвалил физическую форму Александра Емельяненко.

«Александр приступил к полноценным тренировкам, вернулся к прекрасной физической форме. Находится в горах, бегает кроссы, бросает камни.

Думаю, что сумеет многих критиков удивить», – сказал промоутер .

Ранее сообщалось, что Емельяненко проходит реабилитацию в Ингушетии.

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