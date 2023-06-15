Владимир Хрюнов: «Саша Емельяненко на лечении в Ингушетии. Не хотелось бы много говорить об этом»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов признался, что не хочет обсуждать состояние Александра Емельяненко.

«Он на лечении в Ингушетии. Не хотелось бы много говорить об этом, я просто делаю и помогаю. Следующий бой Александра может пройти в августе или сентябре», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Напомним, что в последнем бою 41-летний Емельяненко победил блогера Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.

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7 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ bostonKG
Не пойму, че с ним все так носятся
Деньги. на нём зарабатывают.
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bostonKG
Не пойму, че с ним все так носятся
+1
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GaasJT
Простыл?)
+1
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London.is.blue
Юзают больного человека.
Если бы кто-то о нем заботился, то его бы лечили и убрали от боев навсегда.
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banchik1
Ни малейшей симпатии Емельяненко-младший у меня не вызывает, но куда большее омерзение вызывают люди, которые пользуют его в своих целях, зарабатывая деньги на глубоко больном человеке.
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Рамиль Абдрахманов
Все хотят заработать на Александре, вот и возятся как с ребенком.
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Денис Т.
Ответ bostonKG
Не пойму, че с ним все так носятся
На нем стабильно генерируют контент журналисты и блогеры, в том числе для это он и нужен. Он же периодически хамит кому-нибудь, хулиганит, ссыт на объекты городской инфраструктура, насилует итд. Плюс люди в своем большинстве любят всякое говно и треш, не зря в топе всегда новости про убийства, криминал, и прочий мусор.
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