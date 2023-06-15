Владимир Хрюнов: «Саша Емельяненко на лечении в Ингушетии. Не хотелось бы много говорить об этом»

Владимир Хрюнов признался, что не хочет обсуждать состояние Александра Емельяненко.

«Он на лечении в Ингушетии. Не хотелось бы много говорить об этом, я просто делаю и помогаю. Следующий бой Александра может пройти в августе или сентябре», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Напомним, что в последнем бою 41-летний Емельяненко победил блогера Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.

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