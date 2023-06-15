Хрюнов – о Емельяненко: «Саша не в клинике, а в тренировочном лагере. Планируем поединок на август»

Владимир Хрюнов опроверг свои же слова о том, что Александр Емельяненко проходит лечение.

«Александр Емельяненко сейчас в хорошей форме. Он не в клинике, а в тренировочном лагере, который был специально организован для него.

У Саши запланирован бой в Ингушетии, и он совмещает приятное с полезным. В начале августа пройдет большое боксерское шоу. Планируется, что он примет в нем участие. Соперник неизвестен, один из вариантов – Оли Томпсон, который победил Олейника», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее сегодня Хрюнов сказал, что Емельяненко находится на лечении в Ингушетии.

Владимир Хрюнов: «Бой Емельяненко и Монсона может пройти в августе в Уфе. Реванш с Кокляевым запланирован на конец года»

Владимир Хрюнов: «Саша Емельяненко выйдет на ринг в июне. Он будет драться каждый месяц»