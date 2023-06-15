Хрюнов – о Емельяненко: «Саша не в клинике, а в тренировочном лагере. Планируем поединок на август»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов опроверг свои же слова о том, что Александр Емельяненко проходит лечение.

«Александр Емельяненко сейчас в хорошей форме. Он не в клинике, а в тренировочном лагере, который был специально организован для него.

У Саши запланирован бой в Ингушетии, и он совмещает приятное с полезным. В начале августа пройдет большое боксерское шоу. Планируется, что он примет в нем участие. Соперник неизвестен, один из вариантов – Оли Томпсон, который победил Олейника», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее сегодня Хрюнов сказал, что Емельяненко находится на лечении в Ингушетии.

Владимир Хрюнов: «Бой Емельяненко и Монсона может пройти в августе в Уфе. Реванш с Кокляевым запланирован на конец года»

Владимир Хрюнов: «Саша Емельяненко выйдет на ринг в июне. Он будет драться каждый месяц»

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8 комментариев

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Vićtor Diaź
Трудно представить более мерзкую рожу, чем у хрюнова
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Иван Козлов
Походу АЕ все... потрачено!
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Сергей
Саша завязывай
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Сергей К
Да нет. Всё кончено...
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Рус Киссенжер
утверждал и утверждаю - хрюнов подлец и негодяй. он зарабатывает деньги на больном человеке АЕ.
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Костя Кот
александр емельяненко совмещает приятное с полезным в тренеровочном лагере "клиника"
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Ron Weasley
Хрюнову пофиг на здоровье Емельяненко. Для него главное бабки
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Дэннис Молинарев
Ответ Vićtor Diaź
Трудно представить более мерзкую рожу, чем у хрюнова
Валуев?
+1
-1
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