Хрюнов – о Емельяненко: «Саша не в клинике, а в тренировочном лагере. Планируем поединок на август»
Владимир Хрюнов опроверг свои же слова о том, что Александр Емельяненко проходит лечение.
«Александр Емельяненко сейчас в хорошей форме. Он не в клинике, а в тренировочном лагере, который был специально организован для него.
У Саши запланирован бой в Ингушетии, и он совмещает приятное с полезным. В начале августа пройдет большое боксерское шоу. Планируется, что он примет в нем участие. Соперник неизвестен, один из вариантов – Оли Томпсон, который победил Олейника», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.
Ранее сегодня Хрюнов сказал, что Емельяненко находится на лечении в Ингушетии.
Владимир Хрюнов: «Бой Емельяненко и Монсона может пройти в августе в Уфе. Реванш с Кокляевым запланирован на конец года»
Владимир Хрюнов: «Саша Емельяненко выйдет на ринг в июне. Он будет драться каждый месяц»
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