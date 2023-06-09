Дацик – про Емельяненко: «После победы над Ершовым у него была неприятность. Несколько дней отмечал»

Теги Александр Емельяненко MMA Вячеслав Дацик Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик прокомментировал победу Александра Емельяненко над Евгением Ершовым.

«После поражения от меня Санек провел несколько боев. Ладно, он их проиграл, но он там хорошо бился, хорошо тренировался, готовился к этим боям.

А после победы над Ершовым у Санька на несколько дней была неприятность. В связи с тем, что он отмечал эту победу.

Саньку отдыхать и отмечать нельзя, ему нужно все время готовиться», – сказал боец MMA Вячеслав Дацик.

Бой между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым прошел 26 мая. Емельяненко победил болевым приемом во втором раунде.

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3 комментария

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Локоть Вернблума
Ответ Костя Кот
чудом победил непойми кого
победил не чудом, а по договоренности))
+7
0
+7
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artem klishin
оставьте в покое Санька уже. ему и в зале нечего делать с таким здоровьем, по-моему. только лечебная физкультура и минеральная вода.
+2
0
+2
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Костя Кот
чудом победил непойми кого
+2
-1
+1
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