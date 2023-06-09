Дацик – про Емельяненко: «После победы над Ершовым у него была неприятность. Несколько дней отмечал»

Вячеслав Дацик прокомментировал победу Александра Емельяненко над Евгением Ершовым.

«После поражения от меня Санек провел несколько боев. Ладно, он их проиграл, но он там хорошо бился, хорошо тренировался, готовился к этим боям.

А после победы над Ершовым у Санька на несколько дней была неприятность. В связи с тем, что он отмечал эту победу.

Саньку отдыхать и отмечать нельзя, ему нужно все время готовиться», – сказал боец MMA Вячеслав Дацик.

Бой между и Евгением Ершовым прошел 26 мая. Емельяненко победил болевым приемом во втором раунде.

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