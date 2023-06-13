Камил Гаджиев – о конфликте братьев Емельяненко: «Теперь они встретиться могут только на похоронах Александра»

Теги Александр Емельяненко MMA Федор Емельяненко Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев высказался о конфликте братьев Емельяненко.

«Я думаю, что эта история уже завершена. Теперь они встретиться могут только на похоронах Александра. Вы не подумайте, я сейчас не ерничаю.

Реально к этому идет. Это худший случай. Промежуточный – что, он просто превратится в бомжа и будет посмешищем», – сказал глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев.

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2 комментария

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Rocci
без коментариев, ( лучше бы молчал)
+3
0
+3
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Kanan Jarrus
или на судебном допросе стригоньяненко
0
0
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