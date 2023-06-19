Бурчак – о критике за работу с Александром Емельяненко: «####### – не мешки ворочать»

Менеджер Александра Емельяненко ответил на критику за работу с бойцом.

«Это какая-то странная мода — говорить: «Если бы не люди рядом, с Сашей все было бы хорошо».

А ситуация-то совершенно противоположная! Если бы не эти люди, то последствия были бы… Ну, мягко говоря, плачевными.

Лично я летал в Екатеринбург на четыре месяца с Александром и был первым за долгое время, кто сделал полный чек-ап его организма.

Я лично общался со всеми врачами и всеми клиниками, посетил 90% его тренировок. И вот эти высказывания, что окружение не помогает Александру…

На чем основаны эти заявления? Просто рядом с Александром я вообще не видел этих людей, которые дают такие комментарии и оценку.

Вот есть одна потрясающая фраза, которая идеально подходит к этой ситуации: «####### [болтать] – не мешки ворочать», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.

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