Бурчак – о критике за работу с Александром Емельяненко: «####### – не мешки ворочать»
Менеджер Александра Емельяненко ответил на критику за работу с бойцом.
«Это какая-то странная мода — говорить: «Если бы не люди рядом, с Сашей все было бы хорошо».
А ситуация-то совершенно противоположная! Если бы не эти люди, то последствия были бы… Ну, мягко говоря, плачевными.
Лично я летал в Екатеринбург на четыре месяца с Александром и был первым за долгое время, кто сделал полный чек-ап его организма.
Я лично общался со всеми врачами и всеми клиниками, посетил 90% его тренировок. И вот эти высказывания, что окружение не помогает Александру…
На чем основаны эти заявления? Просто рядом с Александром я вообще не видел этих людей, которые дают такие комментарии и оценку.
Вот есть одна потрясающая фраза, которая идеально подходит к этой ситуации: «####### [болтать] – не мешки ворочать», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.
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