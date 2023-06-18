Монсон сообщил об отмене боя с Емельяненко: «Он получает медицинскую помощь. Его использовали, чтобы заработать»

Джефф Монсон сообщил об отмене боя с Александром Емельяненко.

«Последний бой у меня будет в конце августа в Уфе. Но не против Емельяненко.

Сейчас он получает медицинскую помощь, в которой нуждается. Многие люди долгое время использовали его, чтобы заработать на нем деньги.

Они не заботились о нем как о человеке», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Хрюнов – о Емельяненко: «Саша не в клинике, а в тренировочном лагере. Планируем поединок на август»

Джефф Монсон: «Проведу последний поединок в родной Уфе»