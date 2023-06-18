Монсон сообщил об отмене боя с Емельяненко: «Он получает медицинскую помощь. Его использовали, чтобы заработать»
Джефф Монсон сообщил об отмене боя с Александром Емельяненко.
«Последний бой у меня будет в конце августа в Уфе. Но не против Емельяненко.
Сейчас он получает медицинскую помощь, в которой нуждается. Многие люди долгое время использовали его, чтобы заработать на нем деньги.
Они не заботились о нем как о человеке», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.
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