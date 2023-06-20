Джефф Монсон: «Олейник не будет моим соперником»

Джефф Монсон исключил возможность поединка с Алексеем Олейником.

«Мы, по сути, представляем с ним одну команду. Олейник не будет моим соперником. У меня будет другой оппонент», – заявил боец MMA Джефф Монсон.

Отметим, что Джеффу Монсону 52 года. Ранее он заявлял, что следующий бой станет для него последним в MMA. В активе Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья.

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