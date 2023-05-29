Александр Емельяненко может подраться с Джеффом Монсоном: «Были встречи и разговоры»
Владимир Хрюнов назвал имя следующего соперника Александра Емельяненко.
«Следующий поединок планируем против Джеффа Монсона в конце августа в Уфе. Были встречи с ним и разговоры о намерениях», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
Напомним, что Монсон и Емельяненко встречались дважды. В ноябре-2012 Монсон победил удушающим приемом во втором раунде.
В феврале прошлого года Емельяненко взял реванш в поединке на голых кулаках, выиграв единогласным решением судей.
Александр Емельяненко: «Респект Монсону за отказ от гражданства США, но в бое его жалеть не буду»
«Все мои мысли и будущее связаны только с Россией». Монсон отказался от гражданства США – на это ушло больше 10 лет
4 комментария