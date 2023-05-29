Александр Емельяненко может подраться с Джеффом Монсоном: «Были встречи и разговоры»

Владимир Хрюнов назвал имя следующего соперника Александра Емельяненко.

«Следующий поединок планируем против в конце августа в Уфе. Были встречи с ним и разговоры о намерениях», – сказал промоутер .

Напомним, что Монсон и Емельяненко встречались дважды. В ноябре-2012 Монсон победил удушающим приемом во втором раунде.

В феврале прошлого года Емельяненко взял реванш в поединке на голых кулаках, выиграв единогласным решением судей.

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