Менеджер Олейника предложил Джеффу Монсону бой с Алексеем

Теги Александр Емельяненко Алексей Олейник Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак предложил Джеффу Монсону бой с Алексеем Олейником.

«Да, Монсон рассматривался в качестве возможного соперника Александра. Но до официального анонса их боя было далеко, поэтому говорить о каком-то срыве поединка неправильно.

А исходя из слов Монсона… Саша даже в плохой форме у него выиграл. Тогда почему бы не обсудить форму самого Монсона?

Если Джеффу не нравится кандидатура Александра, то почему бы ему не попробовать себя против Алексея Олейника, интересы которого я тоже представляю», – сказал менеджер Александра Емельяненко и Алексея Олейника Никита Бурчак.

Джефф Монсон: «Проведу последний поединок в родной Уфе»

Монсон сообщил об отмене боя с Емельяненко: «Он получает медицинскую помощь. Его использовали, чтобы заработать»

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2 комментария

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Kanan Jarrus
победитель получит американский паспорт монсона, ехидно улыбнулся патриотов
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Мага осторожный
бурчак конечно гниловатый тип
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