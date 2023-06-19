Менеджер Олейника предложил Джеффу Монсону бой с Алексеем
Никита Бурчак предложил Джеффу Монсону бой с Алексеем Олейником.
«Да, Монсон рассматривался в качестве возможного соперника Александра. Но до официального анонса их боя было далеко, поэтому говорить о каком-то срыве поединка неправильно.
А исходя из слов Монсона… Саша даже в плохой форме у него выиграл. Тогда почему бы не обсудить форму самого Монсона?
Если Джеффу не нравится кандидатура Александра, то почему бы ему не попробовать себя против Алексея Олейника, интересы которого я тоже представляю», – сказал менеджер Александра Емельяненко и Алексея Олейника Никита Бурчак.
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