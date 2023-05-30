Монсон – о поединке с Емельяненко: «Это будет мой последний бой, поэтому очень важно победить»

Джефф Монсон заявил, что бой с Александром Емельяненко станет для него последним.

«В поединке с Емельяненко я рассчитываю на победу. Это будет мой последний бой, поэтому очень важно победить. Я немедленно начинаю готовиться», – заявил экс-боец UFC Джефф Монсон.

Джефф Монсон дрался с Александром Емельяненко дважды: в 2012 году он победил россиянина в бою по правилам ММА, а в феврале 2022 года проиграл ему в поединке на голых кулаках.

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