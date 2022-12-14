Шевченко про возможный бой с Чжан: «Она стала сильнее, но если наш поединок состоится, ей это не поможет»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе отреагировала на вызов чемпионки минимального дивизиона Вэйли Чжан.

«Безусловно, это один из возможных вариантов. Я видела ее недавние выступления – она стала сильнее и расчетливее, но если наш поединок состоится, ей это не поможет.

Я бы рассматривала еще два имени: это Алекса Грассо и Манон Фиоро. Это два претендента, которые чрезвычайно хороши и готовы к титульному испытанию. Я думаю, что любая из них может стать следующей.

Трилогия с ? Интерес есть, и я на самом деле готова к этому – этот бой имеет смысл. Давайте посмотрим, как все сложится, потому что, любые супербои хороши», – сказала Шевченко.

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