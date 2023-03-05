Грассо – о победе над Шевченко: «Ущипните меня, кажется, я сплю»

Мексиканка Алекса Грассо прокомментировала победу над на 285.

«Ущипните меня, кажется, я сплю. Мечтала об этом так долго. Спасибо всем.

Удушающий? Да, я тренировала этот переход за спину, потому что знала, что он бьет с разворота.

Она – отличный спортсмен, а я тренировалась усердно, как никогда в жизни. Спасибо моим тренерам», – сказал Грассо.

Видео удушающего приема в бое Шевченко – Грассо