Грассо – о победе над Шевченко: «Ущипните меня, кажется, я сплю»
Мексиканка Алекса Грассо прокомментировала победу над Валентиной Шевченко на UFC 285.
«Ущипните меня, кажется, я сплю. Мечтала об этом так долго. Спасибо всем.
Удушающий? Да, я тренировала этот переход за спину, потому что знала, что он бьет с разворота.
Она – отличный спортсмен, а я тренировалась усердно, как никогда в жизни. Спасибо моим тренерам», – сказал Грассо.
Если будет реванш, то интересен его рисунок. Сможет ли Валентина задоминировать или Грассо, действительно, новый чемп, готовый защищать титул многократно.