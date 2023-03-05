Грассо – о победе над Шевченко: «Ущипните меня, кажется, я сплю»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко UFC 285 Бокс/MMA/UFC

Мексиканка Алекса Грассо прокомментировала победу над Валентиной Шевченко на UFC 285.

«Ущипните меня, кажется, я сплю. Мечтала об этом так долго. Спасибо всем.

Удушающий? Да, я тренировала этот переход за спину, потому что знала, что он бьет с разворота.

Она – отличный спортсмен, а я тренировалась усердно, как никогда в жизни. Спасибо моим тренерам», – сказал Грассо.

Видео удушающего приема в бое Шевченко – Грассо

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6 комментариев

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Aram Ambarsumyan
Грассо красавица совершила опсет, а Валя сделает выводы и будет идти дальше!
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pasha_t
Спит щас только гейджи который не проснулся еще после оливейры))
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LetTong
Можно я ущипну?
+3
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+3
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Isa Babaev
Ответ Друг Джордана
Выиграла достойно. Моментально среагировала на грубую ошибку. Если будет реванш, то интересен его рисунок. Сможет ли Валентина задоминировать или Грассо, действительно, новый чемп, готовый защищать титул многократно.
Валя не учится на ошибках, что доказал этот бой, предыдущий бой она так же могла проиграть и отдать шею, там где то повезло
+6
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+6
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spotlight
Даже несмотря на то, что Валя побеждала после 3 раунда 2-1, она выглядела медленно и Грассо превратила её в борцуху. К сожалению, есть ощущение, что Валя просто страеет
+10
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+10
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Друг Джордана
Выиграла достойно. Моментально среагировала на грубую ошибку.

Если будет реванш, то интересен его рисунок. Сможет ли Валентина задоминировать или Грассо, действительно, новый чемп, готовый защищать титул многократно.
+5
0
+5
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