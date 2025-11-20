«Кто-то хочет выигрывать, а кто-то – доминировать». Хабиб отреагировал на возвращение Махачева на первое место P4P

Хабиб Нурмагомедов высказался о первом месте Ислама Махачева в рейтинге P4P.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возвращение Ислама Махачева на первое место рейтинга P4P после победы над Джеком Делла Маддаленой .

«Кто-то хочет выигрывать, а кто-то – доминировать», – написал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов.

На UFC 322 Махачев единогласным решением судей победил Маддалену, а после этого сместил с первой строчки P4P Илию Топурию.

