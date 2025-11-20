Райан Гарсия 21 февраля проведет бой за титул WBC против Марио Барриоса
21 февраля Райан Гарсия (24-2, 1 – NC) встретится с Марио Барриосом (29-2-2) в титульном бою за пояс WBC в полусреднем весе.
«Подождите и увидите магию. Марио Барриос, я иду за тобой», – написал в соцсетях Райан Гарсия.
Два последних поединка Барриоса завершились вничью, включая встречу с Мэнни Пакьяо. Гарсия последний раз выступал в мае-2025, когда проиграл Роландо Ромеро.
Райан Гарсия: «Я снова поднимусь на вершину, уже бывал на дне»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Райана Гарсии
