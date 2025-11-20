0

Райан Гарсия 21 февраля проведет бой за титул WBC против Марио Барриоса

21 февраля Райан Гарсия (24-2, 1 – NC) встретится с Марио Барриосом (29-2-2) в титульном бою за пояс WBC в полусреднем весе.

«Подождите и увидите магию. Марио Барриос, я иду за тобой», – написал в соцсетях Райан Гарсия.

Два последних поединка Барриоса завершились вничью, включая встречу с Мэнни Пакьяо. Гарсия последний раз выступал в мае-2025, когда проиграл Роландо Ромеро.

Райан Гарсия: «Я снова поднимусь на вершину, уже бывал на дне»

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Райана Гарсии
logoРайан Гарсия
logoМарио Барриос
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Райан Гарсия: «С меня официально снят запрет WBC. Я вернулся, детка»
4 ноября, 09:31
Райан Гарсия: «У Головкина никогда не было больших побед. Кого он вообще побеждал?»
7 октября, 14:52
Гарсия хочет подраться с Пакьяо в декабре: «Я буду доминировать и нокаутирую его»
25 июля, 09:30
Главные новости
Умар Нурмагомедов: «Понимаю, что титульник мне пока не дадут. Хочу провести еще один бой до Рамадана»
25 минут назад
Федор Емельяненко: «Бой с КроКопом будет не выставочным, а настоящим. Готовится контракт»
сегодня, 12:10
Хачанов поддержал Царукяна перед боем с Хукером: «Только вперед, брат»
сегодня, 12:05
Арман Царукян: «Хочу украсить лицо Хукера рассечениями. Не собираюсь заканчивать бой слишком рано»
сегодня, 11:20
«Впереди долгая дорога». Петр Ян вылетел в США на бой против Двалишвили
сегодня, 10:00Фото
Царукян – в шаге от Топурии. Как дела у других бойцов UFC из России?
сегодня, 09:50
Умар Нурмагомедов: «Все хотят, чтобы Махачев подрался с Топурией. Это очень большой поединок»
сегодня, 09:40
Дуров сообщил, что папахи Хабиба Нурмагомедова появятся в Telegram в форме подарков. Они будут проданы на аукционе
сегодня, 09:20
Геннадий Головкин станет президентом организации World Boxing
сегодня, 09:00
Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев подерутся за пояс PFL в полусреднем весе
сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото