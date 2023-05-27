Владимир Хрюнов: «Саша Емельяненко выйдет на ринг в июне. Он будет драться каждый месяц»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко проведет в июне боксерский поединок.

«У Саши запланирован боксерский поединок на июнь. Он будет выступать каждый месяц. Его любят. Я видел вчерашний зал, который вскочил после его победы. Было единение и всеобщая радость. У него есть блестящая ударная техника, он популяризирует спорт», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

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9 комментариев

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Арман Бижанов
жаль конечно. тупо бабки делают на нем
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Мадина Уйгурова
Сашу застраховать на большие деньги что ли? иначе я не понимаю как можно инвалида после инсульта отправлять драться каждый месяц. его хотят убить это очевидно же
+3
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+3
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Savardus
Опечатка наверное, или оговорка.

Очевидно же, что не
"Драться каждый месяц", а "Надираться каждый месяц"
+2
0
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DonaldBrashear 2.0
не знаю, кто из них более больной - Хрюнов или Емельяненко.
даже в таком договорняке, как вчера, Саша едва в нокаут не улетел от блогера, от тычка простого, куда ему вообще выступать? бред какой-то.
+1
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Вертушка Чака
Емельяненко - это Брюс Уиллис от нашей школы эффективного менеджмента. Пока клиент не выгорел здоровьем окончательно до тла, надо торопиться заработать на нём бабки.
+1
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Volcano
Чëрт.
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МАМИН ЭКСТРЕМИСТ ПАПИН ТЕРРОРИСТ
Земля ему пухом.
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swert-12
"Он будет драться каждый месяц" - пока ноги не протянет?
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