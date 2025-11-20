Немков – о боксерском поединке с Полом: «Согласился бы. Выйти и провести с ним бой было бы круто для хайпа»

Вадим Немков готов провести боксерский поединок с Джейком Полом.

Боец PFL Вадим Немков заявил, что готов провести боксерский поединок против блогера Джейка Пола .

«Да, согласился бы. Если организация не была бы против. Можно подраться по боксу. Насколько вопрос финансов был бы интересен? Да мне и сама идея нравится.

Джейк Пол очень развитый медийно. Выйти и провести с ним бой было бы круто для хайпа. От лица смешанных единоборств выйти и с ним подраться. Было бы нормально», – сказал Вадим Немков.

19 декабря Пол проведет бой против тяжеловеса Энтони Джошуа. Рекорд Пола в боксе – 12-1.

