5

Немков – о боксерском поединке с Полом: «Согласился бы. Выйти и провести с ним бой было бы круто для хайпа»

Вадим Немков готов провести боксерский поединок с Джейком Полом.

Боец PFL Вадим Немков заявил, что готов провести боксерский поединок против блогера Джейка Пола.

«Да, согласился бы. Если организация не была бы против. Можно подраться по боксу. Насколько вопрос финансов был бы интересен? Да мне и сама идея нравится.

Джейк Пол очень развитый медийно. Выйти и провести с ним бой было бы круто для хайпа. От лица смешанных единоборств выйти и с ним подраться. Было бы нормально», – сказал Вадим Немков.

19 декабря Пол проведет бой против тяжеловеса Энтони Джошуа. Рекорд Пола в боксе – 12-1.

Вместо Джервонты – (не выставочный!) бой с Джошуа. Джейк Пол точно псих

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Чемпионат»
