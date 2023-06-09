Дацик – о Федоре Емельяненко: «У него нет желания помогать братану»

Вячеслав Дацик призвал Федора Емельяненко помочь брату Александру.

«Сможет ли Федор помочь Александру? Помочь может любой человек, для этого нужно желание. А у Феди нет желания помогать братану.

Сейчас вроде Саше помогли. Там его правда на свадьбу весело сводили отдохнуть, и он там оказался и...

Короче, нельзя так больше пить ему», – сказал боец ММА Вячеслав Дацик.

Федор Емельяненко об Александре: «Как я могу помочь? Сказать: «Саша, не пей?»

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