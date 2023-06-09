Дацик – о Федоре Емельяненко: «У него нет желания помогать братану»
Вячеслав Дацик призвал Федора Емельяненко помочь брату Александру.
«Сможет ли Федор помочь Александру? Помочь может любой человек, для этого нужно желание. А у Феди нет желания помогать братану.
Сейчас вроде Саше помогли. Там его правда на свадьбу весело сводили отдохнуть, и он там оказался и...
Короче, нельзя так больше пить ему», – сказал боец ММА Вячеслав Дацик.
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