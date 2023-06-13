Журналист Коппинджер – о следующем сопернике Канело: «Есть два кандидата: Джермалл Чарло и Баду Джек»

Сауль Альварес может подраться в следующем поединке с Джермаллом Чарло.

«Канело планирует провести свой следующий бой осенью. Есть два кандидата: Джермалл Чарло и Баду Джек.

По информации ESPN, Канело и его тренер Эдди Рейносо встретились с Элом Хеймоном на прошлой неделе, чтобы обсудить организацию боя с Чарло. Альварес параллельно ведет переговоры о потенциальном поединке с Баду Джеком в Саудовской Аравии, – написал в соцсетях журналист Майк Коппинджер.

Джермалл Чарло – непобежденный чемпион мира по версии WBC в среднем весе. В его активе 32 победы (22 нокаутом).

Баду Джек – Баду Джек – чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC. Он провел за карьеру 34 поединка: 28 побед (17 нокаутом), 3 поражения и 3 ничьих.

Дмитрий Бивол: «Канело не хочет драться. Я тоже могу сказать: «Хочу бой с Фьюри на Марсе. Устроим?»

Журналист Коппинджер: «Я говорил с Биволом, вероятность реванша с Канело в сентябре равна нулю»