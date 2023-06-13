Дмитрий Бивол: «Канело не хочет драться. Я тоже могу сказать: Хочу бой с Фьюри на Марсе. Устроим?»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол считает, что Сауль Альварес ищет оправдания, чтобы не драться с ним.

«Это смешно. Он просто хочет придумать оправдание. Канело банально не хочет этого боя...

Я тоже мог бы сказать: «Хочу драться с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, но только на Марсе. Ты не согласен биться со мной на Марсе?» – заявил чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

Напомним, что Бивол победил Альвареса единогласным решением судей 8 мая 2022 года в Лас-Вегасе (США).

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