Менеджер Бивола – о срыве реванша с Канело: «Он хочет вновь остаться чемпионом, если проиграет»
Менеджер Дмитрия Бивола объяснил, почему россиянин не подерется с Саулем Альваресом.
«Поживем – увидим. Если бы я был его менеджером, то посоветовал бы больше не драться с Биволом, потому что в прошлый раз он крупно проиграл.
Именно этого он и хочет: он говорит о реванше, но желает остаться чемпионом, даже если снова проиграет. Не думаю, что это так заманчиво.
С нашей стороны переговоры уже закончились. Я не вижу, чтобы что-то могло случиться в сентябре», – сказал менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов.
Журналист Коппинджер: «Я говорил с Биволом, вероятность реванша с Канело в сентябре равна нулю»
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