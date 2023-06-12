Менеджер Бивола – о срыве реванша с Канело: «Он хочет вновь остаться чемпионом, если проиграет»

Теги Сауль Альварес Вадим Корнилов Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Менеджер Дмитрия Бивола объяснил, почему россиянин не подерется с Саулем Альваресом.

«Поживем – увидим. Если бы я был его менеджером, то посоветовал бы больше не драться с Биволом, потому что в прошлый раз он крупно проиграл.

Именно этого он и хочет: он говорит о реванше, но желает остаться чемпионом, даже если снова проиграет. Не думаю, что это так заманчиво.

С нашей стороны переговоры уже закончились. Я не вижу, чтобы что-то могло случиться в сентябре», – сказал менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов.

Журналист Коппинджер: «Я говорил с Биволом, вероятность реванша с Канело в сентябре равна нулю»

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