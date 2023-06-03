Менеджер Бивола – о Канело: «Когда вы слышали, чтобы проигравший просил реванш на тех же условиях? Это абсурд»

Теги Артур Бетербиев Сауль Альварес Вадим Корнилов Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Менеджер Дмитрия Бивола назвал невозможным реванш с Саулем Альваресом на тех же условиях.

«Канело не хочет реванша. Они знают, что очень некрасиво проиграли в первом бою и у них теперь еще меньше шансов на победу во втором. Когда вы слышали, чтобы проигравший просил реванш на тех же условиях?

На мой взгляд, они не хотят боя. Это просто оправдание. Подобное они уже проворачивали с Геннадием Головкиным, Джоном Райдером и Эдгаром Берлангой. Бой не может состояться на тех же условиях, что и прежде. Это абсурд. Мы с нетерпением ждем поединка с Артуром Бетербиевым – это наша цель», – заявил менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов.

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