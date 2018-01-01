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    Sports.ru
    Баду Джек

    Баду Джек

    Badou Jack
    Родился 31 октября 1983 | 34 года
    Гражданство Швеция
    Рост и вес 185|78
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    7 марта|Sports.ru

    17:45 Менеджер Ковалева: «Хотим, чтобы следующий бой Ковалев провел против Бетербиева или Бивола»|18

    28 февраля|Sports.ru

    12:28 Промоутер Ковалева: «Если Джек победит Стивенсона, мы рассчитываем на объединительный бой с Баду»|1

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