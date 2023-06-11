Маскот «Майами», которого ударил Конор Макгрегор, обратился в больницу

Теги Майами НБА UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Маскот «Майми» Берни обратился за медицинской помощью после удара Конора Макгрегора.

Во время перерыва четвертого матча финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером» экс-чемпион UFC Конор Макгрегор появился на паркете, чтобы прорекламировать обезболивающий спрей от TIDL Sport.

После обращения к зрителям к нему в золотых боксерских перчатках вышел маскот «Майами» Берни. В постановочной драке Конор отправил его в нокаут, а потом добил.

По информации The Athletic, после инцидента маскот обратился в больницу. Там ему оказали медицинскую помощь и отправили домой.

Уайт – о возвращении Конора: «Он как Хабиб – у него очень много денег. Тяжело заманить их обратно в клетку»

Аскрен – о Коноре: «Мы не можем считать его элитным бойцом, он веселится, танцует и пьет»

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
триумфальное возвращение чикена, заслужил титульник
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