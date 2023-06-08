Конор Макгрегор выдал на ваттбайке две лошадиных силы

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор показал на тренажере мощность в две лошадиных силы.

Боец показал своей команде на шоу The Ultimate Fighter 31, как он тренирует ноги.

Ирландец использует специальный велотренажер-ваттбайк, показывающий подробную информацию о мощности рывков. Конор практикует «взрывные спринты», выдавая максимальную мощь за короткий промежуток времени.

«Это очень серьезный бустер тестостерона и солидная тренировка, которая не требует много времени, но приносит много пользы. Для ног просто супер», – сказал Конор Макгрегор.

Конор провел небольшое мини-соревнование с одним из членов команды, показав на максимуме 1,5 тысячи ватт, что равно двум лошадиным силам. Соперник Макгрегора не преодолел отметку в 900 ватт.

Конор – Чендлеру: «Я встану на весы и тебе сообщат, в каком весе мы деремся»

Дана Уайт: «Конор почувствовал это снова и теперь хочет вернуться в октагон. Но вы должны понять, что у этого малыша много денег»

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3 комментария

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Symba
Это много? Кто пробовал?
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Фредди5
Ответ Symba
Это много? Кто пробовал?
Пиковая мощность Криса Фрума составляет 525 ватт, что соответствует 7,51 ватту/кг. Мощность, которую он может поддерживать в течение 20-40 минут составляет 419 ватт.... 1500вт понятное дело за короткое время, но тем не менее это очень хороший результат
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Kuryanin
Ответ Symba
Это много? Кто пробовал?
Прилично. Элитные велоспринтеры выдают до 2 кВт.
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