Конор Макгрегор выдал на ваттбайке две лошадиных силы

Конор Макгрегор показал на тренажере мощность в две лошадиных силы.

Боец показал своей команде на шоу The Ultimate Fighter 31, как он тренирует ноги.

Ирландец использует специальный велотренажер-ваттбайк, показывающий подробную информацию о мощности рывков. Конор практикует «взрывные спринты», выдавая максимальную мощь за короткий промежуток времени.

«Это очень серьезный бустер тестостерона и солидная тренировка, которая не требует много времени, но приносит много пользы. Для ног просто супер», – сказал Конор Макгрегор.

Конор провел небольшое мини-соревнование с одним из членов команды, показав на максимуме 1,5 тысячи ватт, что равно двум лошадиным силам. Соперник Макгрегора не преодолел отметку в 900 ватт.

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