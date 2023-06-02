Аскрен – о Коноре: «Мы не можем считать его элитным бойцом, он веселится, танцует и пьет»

Бен Аскрен не верит в возвращение Конора Макгрегора в клетку.

«Когда вы в последний раз видели видео тренировок ? В каждом видео, которое я вижу, он веселится, танцует, пьет. Я не знаю. Этот парень уже не воспринимает все всерьез.

Он богат. Он может делать все, что хочет, но мы не можем считать его по-настоящему элитным бойцом. Он должен доказать нам это еще раз», – сказал бывший боец UFC Бен Аскрен.

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