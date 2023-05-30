Конор Макгрегор: «Титул BMF – титул самых опасных придурков в сауне. Бомжары. В вас нет ничего опасного»

Теги UFC MMA Дастин Порье Конор Макгрегор Джастин Гейджи Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор раскритиковал титул «самого опасного ублюдка».

«Первому номеру рейтинга P4P UFC (Александр Волкановски – примечание Sports.ru), чтобы со мной бороться, нужны весы и отдельные дивизионы. Так кто есть кто и что почем? 

Титул BMF – титул самых опасных придурков в сауне. Бомжары. Однодивизионные бомжары без титулов! В вас нет ничего опасного», – написал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Титулом BMF («Самого опасного ублюдка») до недавнего времени владел Хорхе Масвидаль, закончивший карьеру в апреле. Теперь его получит победить боя Порье – Гейджи.

Победитель боя между Порье и Гейджи получит пояс BMF

Волкановски – о бое с Конором: «Я побил всех чемпионов полулегкого дивизиона, кроме него»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий