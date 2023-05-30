Конор Макгрегор: «Титул BMF – титул самых опасных придурков в сауне. Бомжары. В вас нет ничего опасного»

Конор Макгрегор раскритиковал титул «самого опасного ублюдка».

«Первому номеру рейтинга P4P UFC (Александр Волкановски – примечание Sports.ru), чтобы со мной бороться, нужны весы и отдельные дивизионы. Так кто есть кто и что почем?

Титул BMF – титул самых опасных придурков в сауне. Бомжары. Однодивизионные бомжары без титулов! В вас нет ничего опасного», – написал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Титулом BMF («Самого опасного ублюдка») до недавнего времени владел Хорхе Масвидаль, закончивший карьеру в апреле. Теперь его получит победить боя Порье – Гейджи.

Победитель боя между Порье и Гейджи получит пояс BMF

Волкановски – о бое с Конором: «Я побил всех чемпионов полулегкого дивизиона, кроме него»