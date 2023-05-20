Конор хочет подраться на голых кулаках: «Любой боец подтвердит, что в кулачке невозможно провести неинтересный бой»

Конор Макгрегор хочет подраться на голых кулаках.

«Я точно подерусь на голых кулаках. Там не бывает скучных поединков, никогда чего-то подобного не видел. Любой боец подтвердит, что в кулачке невозможно провести неинтересный бой.

Такое случается в боксе, в ММА. Но в кулачных боях – никогда. Любой джеб может рассечь кожу, а кровь всегда вызывает на ринге панику. Фанаты вскакивают с мест, и бой перестает быть вялым», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

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