Конор хочет подраться на голых кулаках: «Любой боец подтвердит, что в кулачке невозможно провести неинтересный бой»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор хочет подраться на голых кулаках.

«Я точно подерусь на голых кулаках. Там не бывает скучных поединков, никогда чего-то подобного не видел. Любой боец подтвердит, что в кулачке невозможно провести неинтересный бой.

Такое случается в боксе, в ММА. Но в кулачных боях – никогда. Любой джеб может рассечь кожу, а кровь всегда вызывает на ринге панику. Фанаты вскакивают с мест, и бой перестает быть вялым», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Неизвестные детали из документалки Netflix про Конора: подметал полы в церкви и пожалел о бое с Хабибом

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7 комментариев

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Гусейн Магомедрасулов
Кулачные бои это как бойцовская яма для гладиаторов. Пенсионеры, фрики и т. д. Для тех кто уже не способен выступать для изысканной публики. По стопам Лобова.
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Фикиск Фусов
Не туда понесло Макгрегора
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Кастро
Ммда молодцы эти кулачники, правильного чела нашли для раскрутки
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Халид Бин Валид
Пропущенные удары сказываются
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Виктор Сомов
Ну так хватит болтать ,пусть идёт в кулачку, там проход в ноги и удушающих нет, но зубы там ему пересчитают основательно
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MaitreML
Конор: канус ярус - маленький пердун
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edgarok
Ответ Виктор Сомов
Ну так хватит болтать ,пусть идёт в кулачку, там проход в ноги и удушающих нет, но зубы там ему пересчитают основательно
Тебе под пивасу напотеху
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