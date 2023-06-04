Уайт – о возвращении Конора: «Он как Хабиб – у него очень много денег. Тяжело заманить их обратно в клетку»

Дана Уайт сравнил Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым.

« позвонил мне пару дней назад и сказал, что ему очень понравился первый эпизод , и что он счастлив быть его частью.

И я думаю, что находясь здесь, прочувствовав эту атмосферу, он снова почувствовал это и понял, что хочет вернуться к боям.

Вы, ребята, должны понять одну вещь: у этого парня очень много денег. Это как сейчас. Они очень богаты, и их трудно заманить и заставить драться», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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