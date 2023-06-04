Уайт – о возвращении Конора: «Он как Хабиб – у него очень много денег. Тяжело заманить их обратно в клетку»

Теги UFC Дана Уайт The Ultimate Fighter Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт сравнил Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым.

«Конор позвонил мне пару дней назад и сказал, что ему очень понравился первый эпизод The Ultimate Fighter, и что он счастлив быть его частью.

И я думаю, что находясь здесь, прочувствовав эту атмосферу, он снова почувствовал это и понял, что хочет вернуться к боям.

Вы, ребята, должны понять одну вещь: у этого парня очень много денег. Это как Хабиб сейчас. Они очень богаты, и их трудно заманить и заставить драться», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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2 комментария

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Oleg Where
Дана, ты бы так не разбрасывался оценками опираясь на свои источники и информацию о заработках Хабиба.

Щас тебе наши фанаты Конора со спортса объяснят кто богаче, приведя данные из своих интернет-расследований.
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Rjcnbr
Белого трясет от того, что кто-то из его рабов стал самостоятельными единицами и не дерется за 20к за титул…
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