Камил Гаджиев: «Хрюнов заявил, что привычка пить – это русское. Я с ним соглашусь»

Камил Гаджиев прокомментировал высказывания Владимира Хрюнова об алкоголизме.

«Хрюнов заявил, что привычка пить – это русское. Вы знаете, а я с ним соглашусь. Привычка пить – она российская, не только русская. У нас все регионы России бухают.

Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Если вы живете в Москве и в регионы не ездите, то я вам советую сделать этот трип. Там совсем другая жизнь.

К сожалению, люди в России пили, пьют и будут пить. Что бы мы ни делали. Надеюсь, что пить будут меньше. Для этого мы ведем пропаганду здорового образа жизни», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Ранее промоутер заявил, что любой русский мужчина должен пить.

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