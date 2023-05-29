Камил Гаджиев: «Хрюнов заявил, что привычка пить – это русское. Я с ним соглашусь»

Теги Владимир Хрюнов MMA Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев прокомментировал высказывания Владимира Хрюнова об алкоголизме.

«Хрюнов заявил, что привычка пить – это русское. Вы знаете, а я с ним соглашусь. Привычка пить – она российская, не только русская. У нас все регионы России бухают. 

Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Если вы живете в Москве и в регионы не ездите, то я вам советую сделать этот трип. Там совсем другая жизнь. 

К сожалению, люди в России пили, пьют и будут пить. Что бы мы ни делали. Надеюсь, что пить будут меньше. Для этого мы ведем пропаганду здорового образа жизни», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил, что любой русский мужчина должен пить.

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7 комментариев

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Сергей Орлов
Никакая пропаганда здорового образа жизни не поможет, люди пьют от беспросветной безысходности.
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Бониффаций
🤡
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Костя Кот
саша тоже согласен
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psycho
ещё кто не сидел, тот не русский
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sanek maloi
У Камила деньги есть, он коксом балуется(
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jmkc6z5z9t
Вообще то пьют в других странах и побольше.В Англии например.А по поводу что будут пить,так алкоголь с древности часть нашей культуры
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Tommy Addams
должен или привычка?
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