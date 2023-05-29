Гаджиев – о потасовке с участием Шары Буллета: «Может показаться, что он неадекватный дагестанский бык, но не все так просто»
Камил Гаджиев прокомментировал потасовку с участием Шары Буллета.
«Я разобрался в этой ситуации, созвонился с Шарой и выяснил детали. Может показаться, что Шара – просто неадекватный дагестанский бык, но не все так просто. Он должен был бороться по синим поясам, а ему предложили схватку по черным поясам.
Магомедов понимал, что это может закончиться для него чем угодно, в том числе и травмой. Шара с этим соперником сразу договорился, что схватка будет без болевого на пятку. Они об этом договорились.
Возмущение Шары связано не с его проигрышем, а с тем, что его соперник начал делать тот прием, который они договорились не использовать. Это же опасный прием. Они руки пожали. Начали бороться, а тот сразу на пятку вышел.
Поэтому Шара на него наехал. Если у UFC будет возмущение, я думаю, Шара объяснит, и все отнесутся с пониманием», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
Потасовка произошла на турнире ADCC Southeast Asia. Во время схватки с Якубом Билко, Шарабутдин Магомедов попался на болевой прием и сделал движение рукой, похожее на сдачу.
Когда рефери остановил поединок, Магомедов подошел к лежащему на спине Билко и ударил его ногой.
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Так и есть. Как будто забыли историю с нокаутом из-за поцелуя.