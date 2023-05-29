Гаджиев – о потасовке с участием Шары Буллета: «Может показаться, что он неадекватный дагестанский бык, но не все так просто»

Теги MMA Камил Гаджиев Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев прокомментировал потасовку с участием Шары Буллета.

«Я разобрался в этой ситуации, созвонился с Шарой и выяснил детали. Может показаться, что Шара – просто неадекватный дагестанский бык, но не все так просто. Он должен был бороться по синим поясам, а ему предложили схватку по черным поясам.

Магомедов понимал, что это может закончиться для него чем угодно, в том числе и травмой. Шара с этим соперником сразу договорился, что схватка будет без болевого на пятку. Они об этом договорились.

Возмущение Шары связано не с его проигрышем, а с тем, что его соперник начал делать тот прием, который они договорились не использовать. Это же опасный прием. Они руки пожали. Начали бороться, а тот сразу на пятку вышел.

Поэтому Шара на него наехал. Если у UFC будет возмущение, я думаю, Шара объяснит, и все отнесутся с пониманием», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Потасовка произошла на турнире ADCC Southeast Asia. Во время схватки с Якубом Билко, Шарабутдин Магомедов попался на болевой прием и сделал движение рукой, похожее на сдачу.

Когда рефери остановил поединок, Магомедов подошел к лежащему на спине Билко и ударил его ногой.

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11 комментариев

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Aram Ambarsumyan
А зачем он тогда на соревнования по грэплингу выходит? Зная то что у него бой в UFC намечается? Тупость какая-та
+6
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Мага осторожный
Рафик не виновен как всегда
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-1
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Фрэнк Канистра
А так можно, да? на соревнованиях по грепплингу где есть элемент конкуренции и все хотят превзойти друг друга договариваться не делать какие то приемы?) Типа а давай ты вообще мне болевые делать не будешь, я ж ЮФС боец, ок?)
+4
0
+4
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Олег Акимов
Может показаться, что Шара – просто неадекватный дагестанский бык
---------------------
Так и есть. Как будто забыли историю с нокаутом из-за поцелуя.
+3
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+3
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Andrey Ivanov
Ответ Фрэнк Канистра
А так можно, да? на соревнованиях по грепплингу где есть элемент конкуренции и все хотят превзойти друг друга договариваться не делать какие то приемы?) Типа а давай ты вообще мне болевые делать не будешь, я ж ЮФС боец, ок?)
Именно так,а по рукопашке без ударов 🤣
+2
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Кидар
"Во первых, Рафик не в чём не виноват..." (Ц)
+1
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psycho
поляк пусть спасибо скажет, что его толпой не отпинали, жи есть
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RAMIK
Ответ Фрэнк Канистра
А так можно, да? на соревнованиях по грепплингу где есть элемент конкуренции и все хотят превзойти друг друга договариваться не делать какие то приемы?) Типа а давай ты вообще мне болевые делать не будешь, я ж ЮФС боец, ок?)
Я с вами сог,но зачем тогда поляк согласился? Сказал бы нет и всё.
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RAMIK
Ответ Олег Акимов
Может показаться, что Шара – просто неадекватный дагестанский бык --------------------- Так и есть. Как будто забыли историю с нокаутом из-за поцелуя.
Сначала тот ромео его первый ударил. Там было простое замечание. Но в целом так вести себя нельзя.
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