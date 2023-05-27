Гаджиев – о победе Александра Емельяненко: «На него жалко смотреть уже давно. Просто зарабатывает деньги»

Камил Гаджиев прокомментировал победу Александра Емельяненко над блогером Евгением Ершовым.

«На него жалко смотреть уже давно. Кстати, когда он дрался с [Марсио] Сантосом в Сыктывкаре [в 2021 году], то смотрелся плохо. Там были реальные действия с его стороны, а сейчас просто зарабатывает деньги. Это его выбор, он взрослый парень.

Это жанр. Выставка. Так-то турнир был ничего. Но последний бой был таким. Не хотите – не смотрите. Предложение есть – рынок реагирует», – сказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» победил Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.

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