Хрюнов – об Александре Емельяненко: «Русский мужчина должен пить, и это не недостаток»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко MMA Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов сравнил Александра Емельяненко с Майком Тайсоном и Валерием Харламовым.

«Кто проследит, чтобы Александр Емельяненко не пошел отмечать победу? Все вместе. Или не хотите? Я бы сам сейчас пошел наверх и напился, но вы меня не отпускаете. Русский мужчина должен пить, и это не недостаток.

Я уже приводил в пример Валерия Харламова или Майка Тайсона. Может, это и есть некий признак таланта…» – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

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18 комментариев

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Rakhman Abdulla
🤦🤦🤦
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Melnikov1968
Не то что должен, просто обязан нарываться, как свинья, потом идти бить лица нормальным гражданам. Хрюнов, конечно, идиот.
+21
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Bartez1986
судя по движениям Емельяненко в этом бою, он 0,5 водки в горло за минуту до выхода намахнул
+16
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Winfated
Еще забыл упомянуть, что должен отслужить в армии и отсидеть в тюрьме!...
+6
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avcgloronalduMU
расходимся, в здоровом теле здоровый дух присутствует и хрюнов тут же
+3
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Oleg Olegov
Бухать это некий признак таланта, Хрюнов сдал базу.
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SergScouser
Говорящая фамилия.
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Алексей Маврин
Гаскойн тоже русский???? Сенсация!
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oglobelnik
Оба быдланы. Хрюнова фамилия обязывает, А емеля позорит Федора.
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Дмитрий Кутузов
«Русский мужчина должен пить, и это не недостаток»

Фонд платиновых цитат! Даже не так! Это надо сделать скрепой и преподавать в школах!
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Гусейн Магомедрасулов
С чего это русский мужик должен пить? Чтоб такие как Хрюнов , бабки делали на на них?
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Харламов Никита
Хрюнов должен НЕСТИ БРЕД и это НЕ НЕДОСТАТОК 🤪🤪🤪
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Andrew Chepaylo
Ой дурак...
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Алексей Маврин
Почему Шлеменко до сих пор не отреагировал???? ))))
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aalto
я так и думал, что шлеменко еврей!
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Рашпель793
Говорящая фамилия у Хрюнова.
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