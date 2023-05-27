Хрюнов – об Александре Емельяненко: «Русский мужчина должен пить, и это не недостаток»

Владимир Хрюнов сравнил Александра Емельяненко с Майком Тайсоном и Валерием Харламовым.

«Кто проследит, чтобы Александр Емельяненко не пошел отмечать победу? Все вместе. Или не хотите? Я бы сам сейчас пошел наверх и напился, но вы меня не отпускаете. Русский мужчина должен пить, и это не недостаток.

Я уже приводил в пример Валерия Харламова или Майка Тайсона. Может, это и есть некий признак таланта…» – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Владимир Хрюнов: «Саша Емельяненко выйдет на ринг в июне. Он будет драться каждый месяц»

Алексей Олейник: «Милохин или Моргенштерн* хуже Дацика или Александра Емельяненко. Это спланированное воздействие на массы, кто-то хочет растлить, испортить»