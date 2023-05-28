Гаджиев – о здоровье Емельяненко: «Он не готов даже к средним боям. Однажды Александр уедет с ринга на скорой»

Теги Александр Емельяненко Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев назвал плачевным состояние здоровья Александра Емельяненко.

«Если сравнивать его с Емельяненко времен Pride, то он готов на ноль от ста. Но если говорить о том, что Саня может выглядеть хуже, то он может выглядеть хуже.

То есть более-менее его как-то подправили, подлечили. Но, хоть убей, это не то. Он абсолютно не готов к большим боям. Даже к средним не готов.

Пока ему кто-то готов платить, он будет драться. Он деньги за это получает. Другое дело, что он с ними делает, и идет ли ему это на пользу.

Год-два мы будем вот это наблюдать. А через два года… даже не хочу вслух говорить, что будет. Сюжет у сильно пьющих людей всегда один: они заканчивают без друзей, без жилья, без всего.

Пока он востребован, он будет оттягивать эту концовку. Поэтому он будет драться. В один прекрасный момент он уедет с ринга на скорой. Слава богу, этого не происходит», – сказал Камил Гаджиев.

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5 комментариев

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dreamstep
АЕ - наглядный пример как получить врождённый талант бойца, получить поддержку всемирномзвестного брата, и спустить всё это в ноль.
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Линолеум
Следующий бой должен быть конкурентным поэтому надо выпускать Монгола
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Неоновый Демон
Гаджиева можно сколько угодно хейтить. Но очень часто он говорит прямо , по факту , как есть . АЕ давно закончился , человек реально после инсульта . Куда ему бои , тут нормально бы дожить . А он по голове продолжает получать . Стоит ток удивиться каким здоровьем Господь наградил братьев. Один после броска на шею выжил и продолжил выступать ,хотя после таких бросков большинство на кладбище уехали . Другой столько лет убивает себя и продолжает бухать ...
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Костя Кот
Ответ Линолеум
Следующий бой должен быть конкурентным поэтому надо выпускать Монгола
у АЕ здоровья не хватит с ним биться
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