Гаджиев – о здоровье Емельяненко: «Он не готов даже к средним боям. Однажды Александр уедет с ринга на скорой»

Камил Гаджиев назвал плачевным состояние здоровья Александра Емельяненко.

«Если сравнивать его с Емельяненко времен Pride, то он готов на ноль от ста. Но если говорить о том, что может выглядеть хуже, то он может выглядеть хуже.

То есть более-менее его как-то подправили, подлечили. Но, хоть убей, это не то. Он абсолютно не готов к большим боям. Даже к средним не готов.

Пока ему кто-то готов платить, он будет драться. Он деньги за это получает. Другое дело, что он с ними делает, и идет ли ему это на пользу.

Год-два мы будем вот это наблюдать. А через два года… даже не хочу вслух говорить, что будет. Сюжет у сильно пьющих людей всегда один: они заканчивают без друзей, без жилья, без всего.

Пока он востребован, он будет оттягивать эту концовку. Поэтому он будет драться. В один прекрасный момент он уедет с ринга на скорой. Слава богу, этого не происходит», – сказал .

Новый бой Емельяненко – смешной спектакль против блогера: отлетел в нокаут в первом раунде, а потом забрал руку на прием