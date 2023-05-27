Хрюнов – о поединке Емельяненко с Ершовым: «Это был выставочный бой, который нужен всем»

Владимир Хрюнов заявил, что бой Александра Емельяненко был выставочным.

«Это был выставочный бой, который очень многие запомнят. Мне позвонили с радио, спрашивали: «А Емельяненко сегодня не пил?» Этот бой был нужен всем.

Сценария не было, был изменен формат поеднинка: три раунда по две минуты, потому что такой формулы нет в официальных правилах. Мы приняли такое решение, потому что у Саши была повязка на плече. Мы сделали снимок, и это был тот самый врач, который не допускал Сашу.

Ершов полез в партер от эйфории. Представляете, вы бы вышли с Емельяненко и у вас бы получилось пару раз попасть. Думаю, что это из-за отсутствия соревновательного опыта», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

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