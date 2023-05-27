Хрюнов – о поединке Емельяненко с Ершовым: «Это был выставочный бой, который нужен всем»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко MMA Бойцовский клуб РЕН ТВ Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов заявил, что бой Александра Емельяненко был выставочным.

«Это был выставочный бой, который очень многие запомнят. Мне позвонили с радио, спрашивали: «А Емельяненко сегодня не пил?» Этот бой был нужен всем.

Сценария не было, был изменен формат поеднинка: три раунда по две минуты, потому что такой формулы нет в официальных правилах. Мы приняли такое решение, потому что у Саши была повязка на плече. Мы сделали снимок, и это был тот самый врач, который не допускал Сашу.

Ершов полез в партер от эйфории. Представляете, вы бы вышли с Емельяненко и у вас бы получилось пару раз попасть. Думаю, что это из-за отсутствия соревновательного опыта», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Александр Емельяненко победил Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Новый бой Емельяненко – смешной спектакль против блогера: отлетел в нокаут в первом раунде, а потом забрал руку на прием

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
всем нужны унижения, как это произошло с патриотовым, а не весь этот цирк проплаченный сестрами федорьяненко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий