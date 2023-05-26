Конор – Канело: «Ты маленькая рыжая сосиска. Побью тебя без рук»

Теги Сауль Альварес Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор оскорбил Сауля Альвареса.

«Канело, ты маленькая рыжая сосиска. Я побью тебя без рук. Не забывай об этом», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в соцсетях, после чего удалил публикацию.

Ранее Макгрегор рассказал о желании подраться с Альваресом по правилам бокса.

Конор хочет подраться на голых кулаках: «Любой боец подтвердит, что в кулачке невозможно провести неинтересный бой»

Конор – о бое с Чендлером: «Подерусь до конца года. В декабре, а, возможно, даже раньше»

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3 комментария

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Hunteralex
Без рук в боксе 😄
+4
0
+4
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Великий Алонсо
Этот унылый трешток от Конора уже никого не впечатляет и не интригует, учитывая форму самого Конора как спортсмена - поезд ушёл, так что не, не зашло.
+5
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Alex1104
Прочитав заголовок был готов поставить денег на "удалил"
0
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