Конор – Канело: «Ты маленькая рыжая сосиска. Побью тебя без рук»

Конор Макгрегор оскорбил Сауля Альвареса.

«Канело, ты маленькая рыжая сосиска. Я побью тебя без рук. Не забывай об этом», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в соцсетях, после чего удалил публикацию.

Ранее Макгрегор рассказал о желании подраться с по правилам бокса.

Конор хочет подраться на голых кулаках: «Любой боец подтвердит, что в кулачке невозможно провести неинтересный бой»

Конор – о бое с Чендлером: «Подерусь до конца года. В декабре, а, возможно, даже раньше»