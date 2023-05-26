Конор – Канело: «Ты маленькая рыжая сосиска. Побью тебя без рук»
Конор Макгрегор оскорбил Сауля Альвареса.
«Канело, ты маленькая рыжая сосиска. Я побью тебя без рук. Не забывай об этом», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в соцсетях, после чего удалил публикацию.
Ранее Макгрегор рассказал о желании подраться с Альваресом по правилам бокса.
Конор хочет подраться на голых кулаках: «Любой боец подтвердит, что в кулачке невозможно провести неинтересный бой»
Конор – о бое с Чендлером: «Подерусь до конца года. В декабре, а, возможно, даже раньше»
3 комментария