Конор – о бое с Чендлером: «Подерусь до конца года. В декабре, а, возможно, даже раньше»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор заявил, что его бой против Майкла Чендлера пройдет до конца 2023 года.

«Бой с Чендлером состоится в этом году, 100%. В декабре, а, возможно, даже раньше. Все звонки были сделаны, процесс запущен. Я подерусь до конца года», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер – тренеры на TUF 31. Последний раз Конор дрался в 2021 году, когда проиграл Дастину Порье.

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3 комментария

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artem klishin
Макгрегор навсегда!
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<~Inter~>
Ему полгода вроде чиститься нужно. Как раз к декабрю успеет
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