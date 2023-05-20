Конор – о бое с Чендлером: «Подерусь до конца года. В декабре, а, возможно, даже раньше»
Конор Макгрегор заявил, что его бой против Майкла Чендлера пройдет до конца 2023 года.
«Бой с Чендлером состоится в этом году, 100%. В декабре, а, возможно, даже раньше. Все звонки были сделаны, процесс запущен. Я подерусь до конца года», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Конор Макгрегор и Майкл Чендлер – тренеры на TUF 31. Последний раз Конор дрался в 2021 году, когда проиграл Дастину Порье.
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