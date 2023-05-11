Тренер Бивола – о реванше с Канело: «На кону будет вся его дальнейшая карьера»

Тренер Машьянов заявил, что второе поражение Биволу положит конец карьере Канело.

«При осечке что в категории до 76 кг, что в 79 кг Канело потеряет столько, что можно завязывать с боксом. Может он и не готов к этому. Он в реванше очень многое поставит на кон. Проигрыш Биволу будет свидетельствовать о закате карьеры.

Мы будем стараться выиграть, причем еще убедительнее, чем в первом бое.

Канело хочет реванш, но на кону будет вся его дальнейшая карьера. Если он не рискнет, то потеряет очень много болельщиков. У него их и так после боя с Димой сильно поубавилось. Мы дадим ему возможность провести второй бой», – заявил тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов.

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