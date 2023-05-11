Тренер Бивола – о реванше с Канело: «На кону будет вся его дальнейшая карьера»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Тренер Машьянов заявил, что второе поражение Биволу положит конец карьере Канело.

«При осечке что в категории до 76 кг, что в 79 кг Канело потеряет столько, что можно завязывать с боксом. Может он и не готов к этому. Он в реванше очень многое поставит на кон. Проигрыш Биволу будет свидетельствовать о закате карьеры.

Мы будем стараться выиграть, причем еще убедительнее, чем в первом бое.

Канело хочет реванш, но на кону будет вся его дальнейшая карьера. Если он не рискнет, то потеряет очень много болельщиков. У него их и так после боя с Димой сильно поубавилось. Мы дадим ему возможность провести второй бой», – заявил тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов.

Канело вызвал Бивола на реванш: «Я хочу этого»

Бивол ответил на вызов Канело: «Зачем мне давать ему реванш в весе, в котором я его побил?»

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2 комментария

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Aibek Mak
Может это и рискованно но Сауль в отличие от других боксеров чемпионов не боится рисковать что для бокса очень редкое явление. Так что в любом случае он крутой чемп., ну а болеть мы будем конечно же за Бивола
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ermol@y
Ответ Aibek Mak
Может это и рискованно но Сауль в отличие от других боксеров чемпионов не боится рисковать что для бокса очень редкое явление. Так что в любом случае он крутой чемп., ну а болеть мы будем конечно же за Бивола
Согласен полностью, Канело вычистил всех во всех своих категориях, провел кучу зрелищных боев. Его время практически закрылось, как я ранее писал. В любом случае он войдет в историю как великий чемпион, но сейчас я вообще не вижу предпосылок в его победе над Димой в любом весе. Реванш всё-таки хочется увидеть
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