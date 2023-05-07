Сауль Альварес победил Джона Райдера единогласным решением судей

Теги Сауль Альварес бокс Джон Райдер Бокс/MMA/UFC

В Мексике прошел боксерский турнир, главным событием которого стал бой между Саулем Альваресом и Джоном Райдером.

Бой прошел всю 12-раундовую дистанцию и завершился победой Канело единогласным решением судей (118-109, 120-107, 118-109).

В 2022 году Альварес завершил трилогию с Геннадием Головкиным и защитил чемпионские пояса во втором среднем весе, а до этого проиграл полутяжеловесу Дмитрию Биволу.

Гольф мешает карьере Канело в боксе. Он играет каждый день и побеждал на турнире среди селебрити

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1 комментарий

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Bulat89
Все,что спят?
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