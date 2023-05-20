Конор готов провести бой с Канело по боксу: «Я подерусь с ним, мне вообще #####»

Теги UFC MMA Сауль Альварес Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор готов провести бой с Саулем Альваресом в боксе.

«Я левша, Райдер был левшой, Билли Джо Сондерс был левшой. Знаю методы, понимаю, что бы сделал, и чувствую, что он слабеет. Я подерусь с Канело, мне вообще ##### [пофиг]. Без проблем», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

В 2017 году Конор провел бой по правилам бокса против Флойда Мейвезера в полусреднем весе за пояс WBC Money Belt. Мейвезер победил техническим нокаутом в десятом раунде.

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12 комментариев

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jwbmwbqvih
Ответ Александр Александров
Спортс ру, там АСА вчера был вообще-то, где результаты? про алкашей всяких написать зато успеваете
Ща Хасбик перданет и новости подтянутся.
+19
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+19
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уличный иуда
Как-то раз Конор обратился к психологу, а им оказался Тони. Вот и последствия
+10
0
+10
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Александр Александров
Спортс ру, там АСА вчера был вообще-то, где результаты? про алкашей всяких написать зато успеваете
+5
-2
+3
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Игорь Пичугин
Петушку #####! Главное лавэшки платите.
+3
-1
+2
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Ват-сон
о, это супер)) занимай очередь сразу после второго поражения Канело от Бивола и обозленный Сауль покажет что такое настоящий боксерский поединок с действующим боксером ))
+1
0
+1
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Juninho P.
смешен
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Bashibuzuck
Опять будет стоять в тупой стойке, как в бою с Флойдом? Спасибо, не надо
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Sobachkin
Ответ Александр Александров
Спортс ру, там АСА вчера был вообще-то, где результаты? про алкашей всяких написать зато успеваете
а че там интересного
0
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Sobachkin
Ответ Александр Александров
не знаю, интересно ли вам, но, во всяком случае, я думаю, подобная новость поинтереснее будет, чем всякие заявления Конора, хасбика, сани Емели и тд.
Не а что там смотреть
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