Конор готов провести бой с Канело по боксу: «Я подерусь с ним, мне вообще #####»

Конор Макгрегор готов провести бой с Саулем Альваресом в боксе.

«Я левша, Райдер был левшой, Билли Джо Сондерс был левшой. Знаю методы, понимаю, что бы сделал, и чувствую, что он слабеет. Я подерусь с Канело, мне вообще ##### [пофиг]. Без проблем», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

В 2017 году Конор провел бой по правилам бокса против Флойда Мейвезера в полусреднем весе за пояс WBC Money Belt. Мейвезер победил техническим нокаутом в десятом раунде.

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