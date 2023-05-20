Представитель Канело – о бое с Биволом: «Если WBC не даст санкцию, то выберем другую весовую категорию»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Представитель Канело рассказал, как команда обойдет запрет WBC по реваншу с Биволом.

«У нас есть варианты. Если WBC не даст санкцию, то выберем другую весовую категорию. Или промежуточный вес», – сказал представитель команды Сауля Альвареса.

Ранее WBC отказалась санкционироваться бой между Саулем Альваресом и Дмитрием Биволом во втором среднем весе.

В мае-2022 Бивол победил Альварес единогласным решением судей в полутяжелом весе.

3 комментария

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besik
Ответ <~Inter~>
Так Бивол же хочет пояса, а не просто снова побить Канело
Но этого не хочет царь Сулейман (WBC) чтоб пояс ушел к россиянину
+4
-1
+3
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<~Inter~>
Так Бивол же хочет пояса, а не просто снова побить Канело
+1
0
+1
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