Представитель Канело – о бое с Биволом: «Если WBC не даст санкцию, то выберем другую весовую категорию»

Представитель Канело рассказал, как команда обойдет запрет WBC по реваншу с Биволом.

«У нас есть варианты. Если WBC не даст санкцию, то выберем другую весовую категорию. Или промежуточный вес», – сказал представитель команды Сауля Альвареса.

Ранее WBC отказалась санкционироваться бой между и во втором среднем весе.

В мае-2022 Бивол победил Альварес единогласным решением судей в полутяжелом весе.