Представитель Канело – о бое с Биволом: «Если WBC не даст санкцию, то выберем другую весовую категорию»
Представитель Канело рассказал, как команда обойдет запрет WBC по реваншу с Биволом.
«У нас есть варианты. Если WBC не даст санкцию, то выберем другую весовую категорию. Или промежуточный вес», – сказал представитель команды Сауля Альвареса.
Ранее WBC отказалась санкционироваться бой между Саулем Альваресом и Дмитрием Биволом во втором среднем весе.
В мае-2022 Бивол победил Альварес единогласным решением судей в полутяжелом весе.
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