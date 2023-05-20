Алексей Олейник высказался о возможности получения американского гражданства.

– В России сам этот вопрос болезненно воспринимают, но все-таки: вы 10 лет выступаете в UFC, больше пяти лет прожили во Флориде, думали о том, чтобы получить американский паспорт или что-то сдерживает в плане этики или морали?

– Интересно, что 10 лет назад никто не задавался бы вопросом, приемлемо или нет это с точки зрения морали. А теперь внезапно это стало страшно неприемлемо. Еще чуть раньше более братского народа, чем Украина вроде бы не было, а сейчас…

Когда я приехал в США, мне предложили открыть грин-карту, говорили, что это легко. Я спросил, что это мне даст, сказали, что будет возможность получить паспорт. А если ее не открывать, то будет все то же самое, просто каждые 2-3 года мне будут открывать рабочую визу и все. Мне достаточно рабочей визы, у меня не было ни одного отказа, получаю я их уже лет 15, наверное. Просто обновлял визу, находясь в США. Что будет завтра – не знаю. Может, с американскими паспортами будут расстреливать, а, может, все успокоится и нормализуется, – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

Олейник выступал в UFC с 2014 по 2022 год. В октябре-2022 он проиграл Илиру Латифи.

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