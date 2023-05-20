Олейник – о получении гражданства США: «Может, завтра с американскими паспортами будут расстреливать»

Теги MMA Алексей Олейник Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник высказался о возможности получения американского гражданства.

– В России сам этот вопрос болезненно воспринимают, но все-таки: вы 10 лет выступаете в UFC, больше пяти лет прожили во Флориде, думали о том, чтобы получить американский паспорт или что-то сдерживает в плане этики или морали?

– Интересно, что 10 лет назад никто не задавался бы вопросом, приемлемо или нет это с точки зрения морали. А теперь внезапно это стало страшно неприемлемо. Еще чуть раньше более братского народа, чем Украина вроде бы не было, а сейчас…

Когда я приехал в США, мне предложили открыть грин-карту, говорили, что это легко. Я спросил, что это мне даст, сказали, что будет возможность получить паспорт. А если ее не открывать, то будет все то же самое, просто каждые 2-3 года мне будут открывать рабочую визу и все. Мне достаточно рабочей визы, у меня не было ни одного отказа, получаю я их уже лет 15, наверное. Просто обновлял визу, находясь в США. Что будет завтра – не знаю. Может, с американскими паспортами будут расстреливать, а, может, все успокоится и нормализуется, – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

Олейник выступал в UFC с 2014 по 2022 год. В октябре-2022 он проиграл Илиру Латифи.

Олейник – о возвращении в Россию: «Я не с концами уехал в Америку. Заканчивать карьеру хочется у себя»

Олейник – о дебюте в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»: «Условия здесь получше, чем в UFC»

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мятный Жмых
Хитросделанный дядя Льоша опять пытается усидеть на двух стульях - "мышебратья", "браццкий норот", при этом боится ляпнуть чего лишнего. Маневрирует, чтобы из АСАШАЙ не выгнали, и чтобы в Россиюшке если что был запасной аэродром:)))
+52
-9
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fynshy1991
Ответ Игорь Пичугин
Когда это украина была нам братьями?
Да вот совсем недавно:
- Говорили почти на одном языке, а главное понимали друг друга
- Ездили в гости друг к другу без ВИЗы
- У многих родня на две страны

Не знаю, но по моему субъективному ощущению, более братского народа для России - не было. Но это тогда, сейчас только вспоминать.
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
ошейник - настоящий патриот: даже под угрозой расстрела готов против своей воли находиться в тылу врага, где экономика рухнула, каждый второй гей, а обама гадит в падиках
+37
-7
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Акимов
А что ты дедушка? А меня внучок расстреляли.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Политов
Ответ Игорь Пичугин
Когда это украина была нам братьями?
Ну ещё относительно недавно Путин совместный парад с Украиной и США проводил
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семен Забоев
с такими результатами на РЕН ТВ придётся закрывать карьеру, какой нафиг паспорт
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Kanan Jarrus
ошейник - настоящий патриот: даже под угрозой расстрела готов против своей воли находиться в тылу врага, где экономика рухнула, каждый второй гей, а обама гадит в падиках
Обама гадит в российских падиках!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pelod
а еще он в нее ест. Практически универсальный коммент в этом разделе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Guliiants
Ответ Игорь Пичугин
Когда это украина была нам братьями?
Всегда? Много ли людей без родственников в Украине?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nuwanda
Ответ Рома Политов
Нормальная позиция взрослого человека с семьёй
нормальная позиция для великодержавного терпилы, спору нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий