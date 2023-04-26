Олейник – о дебюте в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»: «Условия здесь получше, чем в UFC»

Теги UFC Алексей Олейник тяжелый вес (MMA) Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник рассказал о причинах перехода в «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Бывший тяжеловес UFC заявил, что будет драться в России из-за хороших финансовых условий.

«Мы все обсудили и условия действительно получше, чем в UFC, особенно если учитывать американские затраты на подготовку, менеджеров, налоги и залы.

Сейчас я так все организовал, что этих затрат почти не будет, поэтому условия лучше, чем в UFC», – сказал Алексей Олейник.

26 мая Олейник проведет бой по правилам ММА против британца Оли Томпсона (21-16), который провел четыре боя в UFC и Bellator (суммарный рекорд в промоушенах 0-4).

Олейник 17 раз выходил в октагон UFC, закончив карьеру в промоушене с рекордом 9-8.

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3 комментария

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Ilia Bondarenko
было иначе пока не уволили.
+2
0
+2
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Кирилл Конопельченко
И пояс престижней
+2
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Фикиск Фусов
Засеря
0
0
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