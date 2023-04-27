Олейник – о бое с Томпсоном: «Постараюсь порадовать нашу страну»

Теги MMA Алексей Олейник Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник прокомментировал анонс боя с Оли Томпсоном.

«Лично [с Томпсоном] не знаком, совсем недавно узнал, что он будет. Наверное, дней 10 назад. Ну, крепкий англичанин, здоровый. И на земле будем с ним рубиться, и постараемся, чтобы порадовались за нашу страну.

Я десятки раз боролся по спортивному самбо, выступал в рукопашном бое, боксе даже. Для меня не очень сложно выступать, в принципе, в любом виде единоборств, потому что я могу и это, и это, и это», – сказал Алексей Олейник.

26 мая Олейник проведет бой против Оли Томпсона. Британец дважды дрался в UFC, но оба раза проиграл.

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3 комментария

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dreamstep
Дядя Лёша в США живёт, Америку собрался порадовать?
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Фикиск Фусов
Нашу страну порадует только одно - нокаут бункерного
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Костя Кот
Ответ Фикиск Фусов
Нашу страну порадует только одно - нокаут бункерного
сабмишен сойдет или гильятина, чтоб уснул
+1
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