Олейник – о бое с Томпсоном: «Постараюсь порадовать нашу страну»

Алексей Олейник прокомментировал анонс боя с Оли Томпсоном.

«Лично [с Томпсоном] не знаком, совсем недавно узнал, что он будет. Наверное, дней 10 назад. Ну, крепкий англичанин, здоровый. И на земле будем с ним рубиться, и постараемся, чтобы порадовались за нашу страну.

Я десятки раз боролся по спортивному самбо, выступал в рукопашном бое, боксе даже. Для меня не очень сложно выступать, в принципе, в любом виде единоборств, потому что я могу и это, и это, и это», – сказал .

26 мая Олейник проведет бой против Оли Томпсона. Британец дважды дрался в UFC, но оба раза проиграл.

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