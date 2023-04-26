Олейник – о возвращении в Россию: «Я не с концами уехал в Америку. Заканчивать карьеру хочется у себя»

Теги UFC Алексей Олейник тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник вернулся в Россию из-за желания закончить карьеру на родине.

Ветеран тяжелого веса ММА с 2014 по 2022 год дрался под эгидой UFC, где провел 17 боев (9-8).

«Мне и менеджеры предлагали, и практически каждая организация предлагала контракт на один-два боя.

Условия были неплохие, схожие с моими последними условиями в UFC, но хотелось вернуться к своим и здесь же потренироваться и подраться.

Все мне прочили, что я уехал в Америку, но я не с концами уехал. Я там тренировался, а сейчас надо будет это доказывать.

Я говорю это шутя, потому что не стремлюсь кому-то что-то доказать, а делаю все для себя. Хотелось заканчивать карьеру не где-то далеко, а где-нибудь у себя.

Может, годик-два подеремся, а там посмотрим. Закончить я бы хотел на родной земле», – сказал Алексей Олейник.

Олейник – о дебюте в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»: «Условия здесь получше, чем в UFC»

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