Олейник об Александре Емельяненко: «Дебилы с шестерками на лице или эти Милохины гораздо хуже и испорченнее»
Алексей Олейник высказался о репутации Александра Емельяненко.
– 10 лет назад вы заменили Александра Емельяненко в бою с Мирко Филиповичем. Он тогда дал очень цитируемый прогноз, сказав «Бедный Олейник… Вообще без шансов». Потом говорил, что жена руководит вами на тренировках. Теперь в день боя вы с ним явно окажетесь в одном помещении – подадите руку?
– Почему нет. Кем я буду, если буду ходить задрав нос и бычиться. Я не 18-летний мальчик, который там «ты мне сказал, я тебе сказал». У Саши был очень тяжелый период в жизни, он проходил столько разных вещей. Я думаю, что окажись я на таких американских горках, как он, не знаю, что бы сам говорил.
Так что давайте просто не будем осуждать других людей. И плюс мне 45 лет, я должен быть и помудрее, и поблагоразумнее. Я могу спокойно протянуть ему руку. Если он мне руку не протянет, я о нем перестану упомянуть и говорить. Но желание помочь и первому сделать шаг, это желание спокойного, уверенного в себе мужчины.
– Про Александра постоянно пишут «зачем он дерется, ему надо завершать карьеру и поберечь здоровье». Вам не кажется, что бои его, наоборот, мобилизуют и за день-два до боя мы все-таки видим самую хорошую версию Александра Емельяненко?
– Ему больше 40 лет, зачем его трогать, пусть он живет своей жизнью. Неужели он какой-то самый негативный персонаж у нас в стране? Как по мне – дебилы с шестерками на лице или эти Милохины гораздо хуже и испорченнее. И там гораздо больше сломаны все вот эти понятия: мальчик он или девочка. Вот они портят нашу молодежь сильнее, чем волк в «Ну, погоди!», который курит сигарету.
Поэтому зачем трогать Сашу? У любого могут быть проблемы с чем-то. Один всю жизнь мучается с соплями, у него вирусы постоянно, у другого плохая устойчивость к алкоголю. Третий склонен к игромании. Просто Саша на виду оказался. Я к Саше очень хорошо отношусь, мне хочется, чтобы у него было все нормально, – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.
26 мая Олейник проведет бой против Оли Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Там же Александр Емельяненко подерется с блогером Евгением Ершовым.
Иван Емельяненко – об Александре: «Помню, вернулся с лагеря, а Саши нет. Мама сказала, что посадили. Думал, что на день-два, а оказалось – на 3,5 года»
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У нас конечно институт репутации отсутствует полностью. Даже в головах. Зато как человек выглядит или ведет себя - вот это важно. Логика как у гопоты во дворе…
Ну правильно, тут четкий пацан: бухает, за износ сидел, наркотой балуется. Идеальный человек, настоящий мужчина! Православный опять же, скрепный.
Я конечно фигею с этих отбитых. Да любой гей-сатанист с 666 на всем теле, который одевается в женские платья гораздо честнее, адекватнее, умнее и лучше чем эти дурачки.
Про более ранние "подвиги" этого подобия человека даже вспоминать не буду.
Но Милохин, по мнению любовников сашки, безусловно хуже🤡
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Т.е. насильник (!), алкоголик, бандит лучше чем просто тиктокер (не вижу в этом ничего плохого). Это много говорит об Олейнике как о человеке.
Пара лет и эти же пионеры и комсомольцы резали и насиловали друг друга за пару рублей и без Милохиных.
И мы ведь не говорим, виноваты именно они в этом или нет, хотя лично для меня, они неотъелимая часть этого. Вопрос в том, что хуже для общества в целом: насильник и алкаш или милохины?
единственное, надеюсь, Олейник просто не подумал. и если напомнить ему тот эпизод, он признает, что был не прав.