Олейник об Александре Емельяненко: «Дебилы с шестерками на лице или эти Милохины гораздо хуже и испорченнее»

Теги Александр Емельяненко MMA Алексей Олейник контент Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник высказался о репутации Александра Емельяненко.

– 10 лет назад вы заменили Александра Емельяненко в бою с Мирко Филиповичем. Он тогда дал очень цитируемый прогноз, сказав «Бедный Олейник… Вообще без шансов». Потом говорил, что жена руководит вами на тренировках. Теперь в день боя вы с ним явно окажетесь в одном помещении – подадите руку?

– Почему нет. Кем я буду, если буду ходить задрав нос и бычиться. Я не 18-летний мальчик, который там «ты мне сказал, я тебе сказал». У Саши был очень тяжелый период в жизни, он проходил столько разных вещей. Я думаю, что окажись я на таких американских горках, как он, не знаю, что бы сам говорил.

Так что давайте просто не будем осуждать других людей. И плюс мне 45 лет, я должен быть и помудрее, и поблагоразумнее. Я могу спокойно протянуть ему руку. Если он мне руку не протянет, я о нем перестану упомянуть и говорить. Но желание помочь и первому сделать шаг, это желание спокойного, уверенного в себе мужчины.

– Про Александра постоянно пишут «зачем он дерется, ему надо завершать карьеру и поберечь здоровье». Вам не кажется, что бои его, наоборот, мобилизуют и за день-два до боя мы все-таки видим самую хорошую версию Александра Емельяненко?

– Ему больше 40 лет, зачем его трогать, пусть он живет своей жизнью. Неужели он какой-то самый негативный персонаж у нас в стране? Как по мне – дебилы с шестерками на лице или эти Милохины гораздо хуже и испорченнее. И там гораздо больше сломаны все вот эти понятия: мальчик он или девочка. Вот они портят нашу молодежь сильнее, чем волк в «Ну, погоди!», который курит сигарету.

Поэтому зачем трогать Сашу? У любого могут быть проблемы с чем-то. Один всю жизнь мучается с соплями, у него вирусы постоянно, у другого плохая устойчивость к алкоголю. Третий склонен к игромании. Просто Саша на виду оказался. Я к Саше очень хорошо отношусь, мне хочется, чтобы у него было все нормально, – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

26 мая Олейник проведет бой против Оли Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Там же Александр Емельяненко подерется с блогером Евгением Ершовым.

Иван Емельяненко – об Александре: «Помню, вернулся с лагеря, а Саши нет. Мама сказала, что посадили. Думал, что на день-два, а оказалось – на 3,5 года»

«Иди ты на ###, я тебя сейчас побью». Новый скандал с пьяным Емельяненко: помочился в аэропорту и задержал рейс

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66 комментариев

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MaxBridge
Серьезно? Они тоже за изнасилование сидели?

У нас конечно институт репутации отсутствует полностью. Даже в головах. Зато как человек выглядит или ведет себя - вот это важно. Логика как у гопоты во дворе…
+124
-15
+109
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margincall
Чувак с шестёрками на лице гораздо рукопожатнее АЕ и Олейника вместе взятых
+80
-22
+58
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Marky777
Ответ Георгий Большаков
Если они не сидели, это значит, у них правильное поведение?
У них в 1000 раз лучше поведение, ведь они никого не насиловали.
+64
-11
+53
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Джанлука Нальюка
Алкоголик и насильник оказывается менее опасен, чем безобидный блоггер. Какой же подворотней от него разит
+53
-7
+46
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Veld
Олейник сам дебил, походу
+40
-13
+27
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Kanan Jarrus
когда патриотов вернётся на донбасс? или этот мешок продолжит улетать в нокауты в майке путина
+23
-7
+16
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Джанлука Нальюка
Ответ Bender rules
Ну тут смотря под каким углом все это рассматривать: с одной стороны насильник, уголовник и алкоголик, а с другой стороны люди закладывающие в головы миллионам детей и подростков какие то странные ценности и модели поведения. И что для общества негативнее, как минимум вопрос дискуссионный.
Чушь все это.у каждого поколения свои милохины. Никто повзрослев не возвращается к подростковым темам. Я например не хожу в шароварах с нашивками нирвана и не играю в комп. А подростком жил в прокатах. Жизнь лучший воспитатель
+16
-3
+13
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Digger86
Насильник и алкоголик лучше эпатажных шоуменов? Какое-то извращённое понимание добра и зла
+16
-3
+13
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Vadja
>дебилы с шестерками на лице или эти Милохины гораздо хуже и испорченнее

Ну правильно, тут четкий пацан: бухает, за износ сидел, наркотой балуется. Идеальный человек, настоящий мужчина! Православный опять же, скрепный.

Я конечно фигею с этих отбитых. Да любой гей-сатанист с 666 на всем теле, который одевается в женские платья гораздо честнее, адекватнее, умнее и лучше чем эти дурачки.
+17
-6
+11
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dimkaa1
Ответ Melnikov1968
Парни с шестерками на лице, всякие Емельяненко, Олейники,Милохины не достойны быть примерами. Это шлак от которого необходимо избавляться.
Шлак - это люди с таким представлением о жизни. О людях нужно судить по их поступкам, а не прическам
+13
-3
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Fullhouse
Этиловый быдлан сашка совсем недавно справил нужду в аэропорту, угрожал расправой охраннику и задержал рейс.
Про более ранние "подвиги" этого подобия человека даже вспоминать не буду.
Но Милохин, по мнению любовников сашки, безусловно хуже🤡
+13
-4
+9
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Ярик01
Ответ Джанлука Нальюка
Чушь все это.у каждого поколения свои милохины. Никто повзрослев не возвращается к подростковым темам. Я например не хожу в шароварах с нашивками нирвана и не играю в комп. А подростком жил в прокатах. Жизнь лучший воспитатель
Угу, как-то лицемерненько рассказывать о "какие плохие кумиры у нынешнего поколения", но ронять слезу над новым биографическим фильмом о Юре Клинских, Ступе или о Горшке )
+10
-2
+8
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Lionel Van Damme
Ответ Kanan Jarrus
когда патриотов вернётся на донбасс? или этот мешок продолжит улетать в нокауты в майке путина
Никогда, как и все патриотовы
+13
-6
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Lionel Van Damme
Ответ Veld
Олейник сам дебил, походу
Да не походу. Там давно все понятно, а с годами и участившимися ударами по голове и головой об пол - это все только усугубляется
+13
-6
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Тосканский_Виноградник
Милохин и Морген, как минимум никого не насиловали. Какого было той женщине, когда этот пьяный извращенец запер ее в своем доме и насиловал до утра? Олейник сам не понимает чё несет, отбитый дуболом.
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Bender rules
Ответ Джанлука Нальюка
Алкоголик и насильник оказывается менее опасен, чем безобидный блоггер. Какой же подворотней от него разит
Ну тут смотря под каким углом все это рассматривать: с одной стороны насильник, уголовник и алкоголик, а с другой стороны люди закладывающие в головы миллионам детей и подростков какие то странные ценности и модели поведения. И что для общества негативнее, как минимум вопрос дискуссионный.
+16
-12
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Костя Кот
Ответ Melnikov1968
Бери пример с Милохина, кто тебе мешает? Он же в твоем представлении просто небожитель.
он не об этом, ты ничего не понял.
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Олег Акимов
Как по мне – дебилы с шестерками на лице или эти Милохины гораздо хуже и испорченнее. И там гораздо больше сломаны все вот эти понятия: мальчик он или девочка. Вот они портят нашу молодежь сильнее, чем волк в «Ну, погоди!», который курит сигарету.
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Т.е. насильник (!), алкоголик, бандит лучше чем просто тиктокер (не вижу в этом ничего плохого). Это много говорит об Олейнике как о человеке.
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Prokuror Prokurorov
Ну, короче все понятно: Не служил - не мужик, не умеешь драться - баба.
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Ярик01
Ответ Bender rules
Безусловно это так. Безусловно человек взрослея меняет свои взгляды, которые у него были в подростковом возрасте. Это с одной стороны. А с другой стороны общество, в немалой степени под влиянием вот таких вот Милохиных, постепенно в нравственном плане деградирует. И мы уже сами не заметили, как постепенно такие качества как бл…во, непорядочность, жажда наживы, потребление, аморальность, низкий культурный уровень начинают возводиться в культ. И проявляется это уже во взрослых людях.
Глубоко "деградирующее общество" с перечисленными "ценностями" образовалось на основе прекрасного советского воспитания, где какали бабочками, а в кумирах были Саманта Смит и Алиса Селезнева.

Пара лет и эти же пионеры и комсомольцы резали и насиловали друг друга за пару рублей и без Милохиных.
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Дмитрий Чидакин
Ответ Marky777
У них в 1000 раз лучше поведение, ведь они никого не насиловали.
Откуда знаешь, что они никого не насиловали?
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Bender rules
Ответ Джанлука Нальюка
И виноваты в этом ,конечно милохин и моргенштерн
Я не говорю, что виноваты в этом именно эти двое. Они лишь составная часть этого всего. Возможно, в авангарде, поскольку имеют влияние на умы молодежи.
И мы ведь не говорим, виноваты именно они в этом или нет, хотя лично для меня, они неотъелимая часть этого. Вопрос в том, что хуже для общества в целом: насильник и алкаш или милохины?
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vulturecrow
мдя... как одним вью испортить отношение к себе всех людей, для которых изнасилование не имеет оправданий.
единственное, надеюсь, Олейник просто не подумал. и если напомнить ему тот эпизод, он признает, что был не прав.
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Товарищ Наркотик
Ответ Джанлука Нальюка
Чушь все это.у каждого поколения свои милохины. Никто повзрослев не возвращается к подростковым темам. Я например не хожу в шароварах с нашивками нирвана и не играю в комп. А подростком жил в прокатах. Жизнь лучший воспитатель
А что плохого в шароварах и играх?
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Таир Бакиев
Ответ Digger86
Насильник и алкоголик лучше эпатажных шоуменов? Какое-то извращённое понимание добра и зла
Ну смотрите, если рассматривать индивида в вакууме, то да Емельяненко хуже, но вот с точки зрения влияния на общество, то Емельяненко - ходячая демонстрация вреда алкоголя. А эпатажные шоумены пропагандируют наркоту с алкоголем.
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