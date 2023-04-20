Павлович – о причинах единственного поражения в UFC: «Это была акклиматизация»

Сергей Павлович назвал акклиматизацию причиной его единственного поражения в UFC.

«Акклиматизация, это была акклиматизация. В Китае такой часовой пояс, что туда надо приезжать пораньше. Я ни в коем случае не говорю, что как-то проиграл. После поражения понял, что нужно приезжать пораньше, чтобы акклиматизироваться», – сказал боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович.

Павлович дебютировал в UFC в 2018 году. В первом бою он проиграл техническим нокаутом. После этого вышел на серию из пяти побед.

В ночь на 23 апреля Павлович проведет бой против четвертого номера дивизиона Кертиса Блейдса.

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