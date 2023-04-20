Павлович – о причинах единственного поражения в UFC: «Это была акклиматизация»

Теги UFC MMA Алистар Оверим Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович назвал акклиматизацию причиной его единственного поражения в UFC.

«Акклиматизация, это была акклиматизация. В Китае такой часовой пояс, что туда надо приезжать пораньше. Я ни в коем случае не говорю, что как-то проиграл. После поражения понял, что нужно приезжать пораньше, чтобы акклиматизироваться», – сказал боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович.

Павлович дебютировал в UFC в 2018 году. В первом бою он проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом. После этого вышел на серию из пяти побед.

В ночь на 23 апреля Павлович проведет бой против четвертого номера дивизиона Кертиса Блейдса.

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9 комментариев

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telala
Ответ Тосканский Дьявол
Удачи белорусу Павловичу.
О, еще один объявился 🤣
Сейчас твой друг подтянется, который его на украинца тянет 🤡
+18
-1
+17
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уличный иуда
Ответ telala
О, еще один объявился 🤣 Сейчас твой друг подтянется, который его на украинца тянет 🤡
Завтра вообще выяснится, что он чистокровный казах
+13
-2
+11
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Артем Иванов
Эффектный боец, вкладывается в каждый удар. Серёга мощь! Кто бы ты не был казах или белорус) Россия за тебя)
+7
-2
+5
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Serhio Roberto
Это был Оверим.
+2
-2
0
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Vasiliy S
Проиграть в дебютном бою такому мэтру как Алистар не стыдно
0
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Андрей Иванов
Ответ уличный иуда
Завтра вообще выяснится, что он чистокровный казах
😅😅
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