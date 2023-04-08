Сергей Павлович – о своем образе в игре UFC 4: «Я выгляжу на 15 лет. Что случилось?»
Российский боец UFC Сергей Павлович пожаловался на собственного персонажа в компьютерной игре UFC 4.
«Эй, в игре я выгляжу так, будто мне 15 лет. Что случилось?» – подписал Павлович в твиттере скриншот из игры.
Павлович занимает третье место среди тяжеловесов в рейтинге UFC. В декабре он досрочно победил австралийца Тая Туивасу.
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