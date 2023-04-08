Сергей Павлович – о своем образе в игре UFC 4: «Я выгляжу на 15 лет. Что случилось?»

Теги UFC MMA Сергей Павлович UFC 4 Бокс/MMA/UFC

Российский боец UFC Сергей Павлович пожаловался на собственного персонажа в компьютерной игре UFC 4.

«Эй, в игре я выгляжу так, будто мне 15 лет. Что случилось?» – подписал Павлович в твиттере скриншот из игры.

Павлович занимает третье место среди тяжеловесов в рейтинге UFC. В декабре он досрочно победил австралийца Тая Туивасу.

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2 комментария

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Oleg Where
Ответ Tpy6kaMerlina
Ну, вообще-то выглядит очень похоже. Если речь про мускулатуру и вес, то здесь надо в сравнении с другими бойцами из своей весовой смотреть. Что-то мне подсказывает, что там все выглядят "сухо". А так, очень похож, как по мне
Наверное подсказывает Стриклэнд рядом стоящий, с такой же рамой и на два дивизиона ниже/

Пожалели полигонов))
+2
-1
+1
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Tpy6kaMerlina
Ну, вообще-то выглядит очень похоже. Если речь про мускулатуру и вес, то здесь надо в сравнении с другими бойцами из своей весовой смотреть. Что-то мне подсказывает, что там все выглядят "сухо". А так, очень похож, как по мне
+1
-1
0
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