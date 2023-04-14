Виталий Минаков: «Из россиян у Павловича больше всех шансов стать чемпионом UFC»
Виталий Минаков рассказал, кто из российских бойцов может стать чемпионом UFC.
«Я достаточно хорошо знаю Серегу. Мы долгое время тренировались вместе. Он очень мощный и взрывной парень, с хорошей выносливостью и очень сильным ударом. Сейчас я наблюдаю, как он проводит свои поединки, замечаю, что за эти годы он убрал свою слабую сторону. Я не вижу прежней неуверенности в Сереге.
Когда мы тренировались, ему не хватало уверенности в себе, потому что он был достаточно молод, но сейчас это полностью устранено. В Сереге проснулся голодный хищник, который созрел для больших результатов. Думаю, что из россиян у Павловича больше всех шансов стать чемпионом», – сказал экс-боец Bellator Виталий Минаков.
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