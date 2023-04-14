Виталий Минаков: «Из россиян у Павловича больше всех шансов стать чемпионом UFC»

Теги UFC MMA Виталий Минаков Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Виталий Минаков рассказал, кто из российских бойцов может стать чемпионом UFC.

«Я достаточно хорошо знаю Серегу. Мы долгое время тренировались вместе. Он очень мощный и взрывной парень, с хорошей выносливостью и очень сильным ударом. Сейчас я наблюдаю, как он проводит свои поединки, замечаю, что за эти годы он убрал свою слабую сторону. Я не вижу прежней неуверенности в Сереге.

Когда мы тренировались, ему не хватало уверенности в себе, потому что он был достаточно молод, но сейчас это полностью устранено. В Сереге проснулся голодный хищник, который созрел для больших результатов. Думаю, что из россиян у Павловича больше всех шансов стать чемпионом», – сказал экс-боец Bellator Виталий Минаков.

На турнире UFC Fight Night 222 Сергей Павлович проведет поединок против Кертиса Блейдса.

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2 комментария

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Ruslan Isaev
Наверное он хотел сказать из Русских. Потому что есть Анкалаев ещё Умар. А учитывая что Джонс до зимы не будет драться ждать Павловичу долго
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Арни Терминатор
Кертис преграда для россиян,пройдешь путь к титулу открыт,если нет, то как Волков будет барахтатся с середняками.
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